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Дело Скрипаля: НАТО высылает 7 сотрудников постпредставительства РФ

НовостиПолитика    27.03.2018 - 16:58
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Число сотрудников постпредставительства России составит 20 человек

Генеральный секретарь Североатлантического альянса (НАТО) Йенс Столтенберг заявил, что организация высылает семь сотрудников постоянного представительства России. Об этом он заявил в ходе выступления в Брюсселе. 

"В рамках этого ответа НАТО едино в принятии дальнейших шагов. Сегодня я отозвал аккредитацию семи сотрудников в российской миссии в НАТО. Я также откажу в аккредитации трем другим. НАТО сократило максимальный размер российской миссии на 10 человек в соответствии с моим решением", - заявил Столтенберг.

По его словам, количество сотрудников постпредставительства России составит 20 человек.

При этом Столтенберг также утверждает, что высылка российских дипломатов не меняет политику в отношении России.

"Мы по-прежнему будем иметь двойной подход - оборону и диалог", - сказал он, отметив, что подготовка к проведению нового заседания Совета Россия - НАТО будет продолжена. 

Напомним, из-за отравления бывшего российского разведчика Скрипаля в Великобритании ряд стран, в частности участницы Евросоюза, а также Соединенные Штаты Америки и Канада приняли решение выслать российских дипломатов.

В частности, на данный момент к решению Великобритании о выдворении российских дипломатов присоединились 25 стран. Таким образом, на данный момент принято решение о выдворении 141 дипломата РФ.

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Теги публикации: НАТО, Российская Федерация, Йенс Столтенберг  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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