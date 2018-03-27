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Інтерв'ю

Справа Скрипаля: НАТО висилає 7 співробітників постпредставництва РФ

НовиниПолітика    27.03.2018 - 16:58
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)
Фото: Йенс Столтенберг (nato.int)

Число співробітників постпредставництва Росії складе 20 осіб

Генеральний секретар Північноатлантичного альнсу (НАТО) Йенс Столтенберг заявив, що організація висилає 7 співробітників постійного представництва Росії. Про це він заявив в ході виступу в Брюсселі.

"В рамках цієї відповіді НАТО єдино в прийнятті подальших кроків. Сьогодні я відкликав акредитацію семи співробітників в російській місії в НАТО. Я також відмовлю в очікуванні заявок на акредитацію для трьох інших. І НАТО скоротило максимальний розмір російської місії в НАТО на 10 осіб у відповідності з моїм рішенням", - заявив Столтенберг.

За його словами, кількість співробітників постпредставництва Росії складе 20 осіб.

При цьому Столтенберг також стверджує, що висилка російських дипломатів не змінює політику щодо Росії.

"Ми як і раніше будемо вести подвійний підхід - оборони і розвитку діалогу", - сказав він, зазначивши, що підготовка до проведення нового засідання Ради Росія - НАТО буде продовжена.

Нагадаємо, через отруєння колишнього російського розвідника Скрипаля в Великобританії ряд країн, в частості учасниці Євросоюзу, а також Сполучені Штати Америки і Канада ухвалила рішення вислати російських дипломатів.

Зокрема, на даний момент до вирішення Великобританії про видворення російських дипломатів приєдналися 25 країн. Таким чином, на даний момент прийнято рішення про видворення 141 росіянина.

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Теги публікації: НАТО, Російська Федерація, Єнс Столтенберг  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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