Дело Скрипаля: Могерини провела консультации с отозванным из РФ послом ЕС

Маркус Эдерер в ближайшие дни продолжит официальные консультации

Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини провела консультации с послом Евросоюза в Росии Маркусом Эдерером. Об этом сообщила Европейская служба внешнеполитической деятельности.

Эдерер прибыл в Брюссель после того, как был отозван для консультаций по просьбе Европейского совета в пятницу, он продолжит официальные консультации в ближайшие дни.

Отметим, несколько дней назад Европейский совет поручил верховному представителю ЕС Федерике Могерини отозвать главу представительства ЕС в Российской Федерации для консультаций в Брюссель в связи с отравлением бывшего шпиона Сергея Скрипаля, которое премьер Великобритании Тереза Мэй назвала частью "российской агрессии против Европы и соседей".

Напомним, 20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Беспрецедентная координированная акция начнется с понедельника.