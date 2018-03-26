Справа Скрипаля: Могеріні провела консультації з відкликаним із РФ послом ЄС

Маркус Едерер найближчими днями продовжить офіційні консультації

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні провела консультації з послом Євросоюзу в Росії Маркусом Едерером. Про це повідомила Європейська служба зовнішньополітичної діяльності.

Едерер прибув до Брюсселя після того, як був відкликаний для консультацій на прохання Європейської ради в п'ятницю, він продовжить офіційні консультації найближчими днями.

Зазначимо, кілька днів тому Європейська рада доручила верховному представникові ЄС Федеріці Могеріні відкликати голову представництва ЄС в Російській Федерації для консультацій в Брюссель у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, яке прем'єр Великої Британії Тереза Мей назвала частиною "російської агресії проти Європи і сусідів".

Нагадаємо, 20 країн Європейського союзу і США можуть вислати російських дипломатів через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Безпрецедентна координована акція розпочнеться з понеділка.