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Справа Скрипаля: Могеріні провела консультації з відкликаним із РФ послом ЄС

НовиниПолітика    26.03.2018 - 01:31
Фото: Маркус Едерер (flickr.com-latvianmfa)
Фото: Маркус Едерер (flickr.com-latvianmfa)

Маркус Едерер найближчими днями продовжить офіційні консультації

Верховний представник Євросоюзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні провела консультації з послом Євросоюзу в Росії Маркусом Едерером. Про це повідомила Європейська служба зовнішньополітичної діяльності.

Едерер прибув до Брюсселя після того, як був відкликаний для консультацій на прохання Європейської ради в п'ятницю, він продовжить офіційні консультації найближчими днями.

Зазначимо, кілька днів тому Європейська рада доручила верховному представникові ЄС Федеріці Могеріні відкликати голову представництва ЄС в Російській Федерації для консультацій в Брюссель у зв'язку з отруєнням колишнього шпигуна Сергія Скрипаля, яке прем'єр Великої Британії Тереза Мей назвала частиною "російської агресії проти Європи і сусідів".

Нагадаємо, 20 країн Європейського союзу і США можуть вислати російських дипломатів через отруєння колишнього розвідника Сергія Скрипаля та його дочки. Безпрецедентна координована акція розпочнеться з понеділка.

 

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Теги публікації: Могерини, Евросоюз, Російська Федерація  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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