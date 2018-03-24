Еще 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов

Беспрецедентная координированная акция начнется с понедельника

20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Times.

Беспрецедентная координированная акция начнется с понедельника. Дипломатов вышлют, по предварительным данным, на четыре недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет по нацбезопасности США вчера вечером, 23 марта, рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Решение президента США относительно дипломатов РФ могут объявить в начале следующей недели.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй поделилась с Евросоюзом секретной информацией о ходе расследования отравления экс-разведчика Скрипаля и отметила, что Брюсселю следует начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, которые шпионят.