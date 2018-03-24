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Еще 20 европейских стран намерены выслать российских дипломатов

НовостиПолитика    24.03.2018 - 08:16
Фото: Макрон и Мэй (flickr.com/number10gov)
Фото: Макрон и Мэй (flickr.com/number10gov)

Беспрецедентная координированная акция начнется с понедельника

20 стран Европейского союза и США могут выслать российских дипломатов из-за отравления бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. Об этом сообщает газета The Times.

Беспрецедентная координированная акция начнется с понедельника. Дипломатов вышлют, по предварительным данным, на четыре недели.

Напомним, ранее сообщалось, что Совет по нацбезопасности США вчера вечером, 23 марта, рекомендовал президенту Дональду Трампу выслать из страны российских дипломатов в ответ на отравление Скрипаля. Решение президента США относительно дипломатов РФ могут объявить в начале следующей недели.

Ранее глава правительства Великобритании Тереза Мэй поделилась с Евросоюзом секретной информацией о ходе расследования отравления экс-разведчика  Скрипаля и отметила, что Брюсселю следует начать выдворять из стран ЕС российских дипломатов, которые шпионят.

В Эстонии считают, что заблокировать "Северный поток-2" эффективнее высылки дипломатов РФ Отравление Скрипаля является "атакой на суверенитет ЕС", - Макрон
Теги публикации: Российская Федерация, отравление, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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