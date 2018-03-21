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Дело Скрипаля: Госдеп обвинил МИД России в неправдоподобных опровержениях

НовостиПолитика    21.03.2018 - 19:59
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)
Фото: Хизер Нойерт (flickr.com/statephotos)

Госдеп сравнил заявления РФ с отрицанием причастности к агрессии в Украине

Опровержения Министерства иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ) о непричастности к отравлению бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля, которые прозвучали на брифинге в среду, 21 марта, являются неправдоподобными. Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Нойерт в Twitter.

Представитель Госдепа заявила, что США и Великобритания правильно поступили, что не отправили своих послов на брифинг в МИД России.

"США и Великобритания были правы, что не посылали послов на брифинг в МИД РФ, чтобы услышать дикие обвинения и неправдоподобные опровержения. Россия была ответственна за нападение... Попытки отрицать ответственность происходят по знакомому сценарию: Крым, MH17, Донбасс, Литвиненко, допинг и т. д.", - написала Нойерт.

Напомним, ранее сообщалось, что Министерство иностранных дел России 21 марта пригласили всех аккредитованных в РФ послов зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями, чтобы обсудить ситуацию вокруг заявлений Лондона о применении РФ отравляющих веществ на территории Великобритании.

Позже послы США, Франции, Германии и Китая заявили, что не придут на встречу в МИД РФ. Также прибыть на встречу отказался посол Великобритании.

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Теги: Российская Федерация, Госдеп
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