Справа Скрипаля: Держдеп звинуватив МЗС Росії в неправдоподібних спростуваннях

Держдеп порівняв заяви РФ ыз запереченням причетності до агресії Україні

Спростування Міністерства закордонних справ Російської Федерації (МЗС РФ) про непричетність до отруєння колишнього російського розвідника Сергія Скрипаля, які прозвучали на брифінгу в середу, 21 березня, є неправдоподібними. Про це заявила офіційний представник Державного департаменту США Хізер Ноєрт Twitter.

Представник Держдепу заявила, що США і Велика Британія правильно вчинили, що не відправили своїх послів на брифінг в МЗС Росії.

"США і Велика Британія були праві, що не посилали послів на брифінг в МЗС РФ, щоб почути дикі звинувачення і неправдоподібні спростування. Росія була відповідальна за напад... Спроби заперечувати відповідальність відбуваються за знайомим сценарієм: Крим, MH17, Донбас, Литвиненко, допінг і т. д.", - написала Ноєрт.

US & UK were not right to send our Ambassadors to @mfa_russia briefing to hear wild accusations and implausible denials. #Russia was responsible for the nerve agent attack. Attempts to deny responsibility follow a familiar script: Crimea, MH17, Donbas, Litvinenko, doping, etc... — Heather Nauert (@statedeptspox) March 21, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Росії 21 березня запросило всіх акредитованих в РФ послів зарубіжних держав на зустріч з керівництвом та експертами департаменту з питань нерозповсюдження та контролю над озброєннями, щоб обговорити ситуацію навколо заяв Лондона про застосування РФ отруйних речовин на території Великої Британії.

Пізніше посли США, Франції, Німеччини та Китаю заявили, що не прийдуть на зустріч в МЗС РФ. Також прибути на зустріч відмовився посол Великої Британії.