Дело Скрипаля: 24 страны выдворят почти 140 российских дипломатов

Высылка российских дипломатов в связи с делом Скрипаля набирает обороты

В связи с делом Сергея Скрипаля (бывшего шпиона, которого отравили в Британии) уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов. Об этом в Twitter сообщил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности Министерства иностранных дел Польши Доминик Янковский.

"Фактически, вышлют 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только что присоединилась и выдворит 2 россиян", - отметил Янковский.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV — Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) March 27, 2018

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия не будет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Накануне США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, во вторник утром премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил о намерении выслать двух российских дипломатов в знак солидарности с Британией и другими странами. Кроме того, МИД Германии заявил о высылке четырех дипломатов; такое же количество вышлют Франция, Польша и Канада. Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили о выдворении двух россиян с дипломатическим статусом.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще 44 гражданам России запретила въезд. Хорватия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния высылают по одному российскому дипломату. Еще двух дипломатов высылает Албания. Власти Украины объявили о высылке 13 российских дипломатов.