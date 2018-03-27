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Дело Скрипаля: 24 страны выдворят почти 140 российских дипломатов

НовостиПолитика    27.03.2018 - 10:24
Фото: высылка российских дипломатов (коллаж РБК-Украина)
Фото: высылка российских дипломатов (коллаж РБК-Украина)

Высылка российских дипломатов в связи с делом Скрипаля набирает обороты

В связи с делом Сергея Скрипаля (бывшего шпиона, которого отравили в Британии) уже 24 страны заявили о намерении выслать 139 российских дипломатов. Об этом в Twitter сообщил руководитель отдела ОБСЕ и отдела восточной безопасности Министерства иностранных дел Польши Доминик Янковский.

"Фактически, вышлют 139 агентов разведки из 24 стран. Австралия только что присоединилась и выдворит 2 россиян", - отметил Янковский.

 

Напомним, ранее сообщалось, что Словакия не будет высылать российских дипломатов из-за дела Скрипаля.

Накануне США приняли решение выслать из страны 60 российских дипломатов, во вторник утром премьер-министр Австралии Малькольм Тернбулл заявил о намерении выслать двух российских дипломатов в знак солидарности с Британией и другими странами. Кроме того, МИД Германии заявил о высылке четырех дипломатов; такое же количество вышлют Франция, Польша и Канада. Испания, Нидерланды, Дания и Италия объявили о выдворении двух россиян с дипломатическим статусом.

Чехия объявила персонами нон-грата трех российских дипломатов, Литва - тоже трех, и еще 44 гражданам России запретила въезд. Хорватия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Эстония, Латвия, Венгрия и Румыния высылают по одному российскому дипломату. Еще двух дипломатов высылает Албания. Власти Украины объявили о высылке 13 российских дипломатов.

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Теги публикации: Российская Федерация, отравление, дипломаты  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа
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