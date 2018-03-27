Справа Скрипаля: 24 країни видворять майже 140 російських дипломатів

Висилка російських дипломатів у зв'язку з справою Скрипаля набирає обертів

У зв'язку зі справою Сергія Скрипаля (колишнього шпигуна, якого отруїли в Британії) вже 24 країни заявили про намір вислати 139 російських дипломатів. Про це у Twitter повідомив керівник відділу ОБСЄ та відділу східної безпеки Міністерства закордонних справ Польщі Домінік Янковський.

"Фактично, вишлють 139 агентів розвідки з 24 країн. Австралія щойно приєдналася і видворить 2 росіян", - зазначив Янковський.

In fact, it's already 139 RU intelligence agents from 24 countries. Australia has just joined & will expel 2 Russians. pic.twitter.com/PqVIVN51gV — Dominik P. Jankowski (@dpjankowski) March 27, 2018

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Словаччина не буде висилати російських дипломатів через справу Скрипаля.

Напередодні США прийняли рішення вислати з країни 60 російських дипломатів, у вівторок вранці прем'єр-міністр Австралії Малькольм Тернбулл заявив про намір вислати двох російських дипломатів на знак солідарності з Британією та іншими країнами. Крім того, МЗС Німеччини заявив про висилку чотирьох дипломатів; таку ж кількість вишлють Франція, Польща і Канада. Іспанія, Нідерланди, Данія та Італія оголосили про видворення двох росіян з дипломатичним статусом.

Чехія оголосила персонами нон-грата трьох російських дипломатів, Литва - теж трьох, і ще 44 громадянам Росії заборонила в'їзд. Хорватія, Норвегія, Фінляндія, Швеція, Естонія, Латвія, Угорщина та Румунія висилають по одному російському дипломату. Ще двох дипломатів висилає Албанія. Влада України оголосила про висилку 13 російських дипломатів.