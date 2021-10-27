Справа "скіфського золота": у Путіна хочуть продовження судового процесу після перемоги України
У президент РФ Володимира Путіна відреагували на перемогу України у справі "скіфського золота". У Росії хочуть продовження судового розгляду.
Про це заявив прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на ТАСС.
За його словами, Росії належить ретельно проаналізувати подальші судові перспективи у справі про "скіфське золото".
"Що стосується "скіфського золота", то належить найретельнішим чином проаналізувати подальші судові перспективи щодо відстоювання наших інтересів і потім виконати ті юридичні процедури, які можливі для продовження цього процесу", - сказав Пєсков.
Нагадаємо, Апеляційний суд Амстердама визнав "скіфське золото" українською власністю і постановив передати його Україні.
Зазначимо, "скіфське золото" передадуть Україні до стабілізації ситуації в Криму.