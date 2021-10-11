Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение: что для этого нужно

По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.

"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.

Он также сообщил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом.

"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - добавил он.