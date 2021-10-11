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Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд: що для цього потрібно

Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що для цього потрібно.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.

За його словами, на сьогоднішній момент справа дійсно за судом.

"Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені КПК. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.

Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.

"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - додав він.

Нагадаємо, суд послабив запобіжний захід одному з фігурантів справи Шеремета. Мова про Андрія Антоненка - його відпустили під нічний домашній арешт.

Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.

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Павло Шеремет