Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд: що для цього потрібно

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що для цього потрібно.
Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, на сьогоднішній момент справа дійсно за судом.
"Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені КПК. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.
Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.
"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - додав він.
Нагадаємо, суд послабив запобіжний захід одному з фігурантів справи Шеремета. Мова про Андрія Антоненка - його відпустили під нічний домашній арешт.
Раніше повідомлялося, що в Міністерстві внутрішніх справ заявили, що нові докази у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета підтверджують версію слідства про причетність підозрюваних.