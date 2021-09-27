ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Авто Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Дело Шеремета: суд ослабил домашний арест Антоненко и сохранил обязательства Дугарь

Новина українською →
Киев, Понедельник 27 сентября 2021 16:03
Дело Шеремета: суд ослабил домашний арест Антоненко и сохранил обязательства Дугарь Фото: суд ослабил меру пресечения фигуранту по делу Шеремета Андрею Антоненко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Шевченковский районный суд Киева на заседании 27 сентября ослабил меру пресечения одному из фигурантов дела об убийстве журналиста Павла Шеремета. Речь об Андрее Антоненко - его отпустили под ночной домашний арест.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию судебного заседания.

"Ходатайство прокурора о продлении обвиняемому Андрею Антоненко срока действия меры пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста удовлетворить частично", - заявила председательствующая судья.

По ее словам, Антоненко мера пресечения изменена на домашний арест в определенный период суток с использованием электронного браслета в период с 23:00 до 06:00. Она будет действовать до 27 ноября.

Суда также продлил на два месяца меру пресечения второму фигуранту уголовного дела - Яне Дугарь, на которую после внесения залога в размере 168 тысяч гривен было возложено личное обязательство.

Третьей подозреваемой - Юлии Кузьменко - суд продлил на два месяца меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

Напомним, журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В декабре 2019 года правоохранители объявили о задержании трех подозреваемых в исполнении убийства - Андрея Антоненко, Юлию Кузьменко и Яну Дугарь.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

Также сообщалось, что причастными к убийству Шеремета также могут быть белорусские спецслужбы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Павел Шеремет Мера пресечения
NEWS
Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ
Украина допускает остановку транзита газа в Венгрию из-за ее контракта с РФ
DAILY
Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Германия без Меркель. Чем закончились выборы в бундестаг и чего ждать Украине