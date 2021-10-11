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Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение: что для этого нужно

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Киев, Понедельник 11 октября 2021 08:41
Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение: что для этого нужно Фото: первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Владислав Красинский, Анастасия Рокитна

Дело об убийстве журналиста Павла Шеремета могут отправить на новое рассмотрение. Первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин сообщил, что для этого нужно.

Об этом он сказал в интервью РБК-Украина.

По его словам, на сегодняшний момент дело действительно за судом.

"Соответственно, в зависимости от результата, будут применены механизмы, предусмотренные УПК. Или речь идет об определении меры наказания и его отбывании, или об оправдательном приговоре и начале тех или иных гражданско-правовых исков, направленных на компенсацию ущерба", - заявил Енин.

Он также сообщил, что Уголовно-процессуальный кодекс Украины предусматривает возможность принятия того или иного решения как судом первой инстанции, второй или Верховным судом.

"В том числе и отправить дело на новое рассмотрение", - добавил он.

Напомним, суд ослабил меру пресечения одному из фигурантов дела Шеремета. Речь об Андрее Антоненко - его отпустили под ночной домашний арест.

Ранее сообщалось, что в Министерстве внутренних дел заявили, что новые доказательства по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета подтверждают версию следствия о причастности подозреваемых.

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