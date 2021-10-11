Справу Шеремета можуть відправити на новий розгляд: що для цього потрібно

Справу про вбивство журналіста Павла Шеремета можуть відправити на новий розгляд. Перший заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін повідомив, що для цього потрібно.

Про це він сказав у інтерв'ю РБК-Україна .

За його словами, на сьогоднішній момент справа дійсно за судом.

"Відповідно, залежно від результату, будуть застосовані механізми, передбачені КПК. Або мова йде про визначення заходів покарання і його відбування, або про виправдувальний вирок і початок тих чи інших цивільно-правових позовів, спрямованих на компенсацію збитку", - заявив Єнін.

Він також повідомив, що Кримінально-процесуальний кодекс України передбачає можливість прийняття того чи іншого рішення як судом першої інстанції, другої або Верховним судом.

"У тому числі і відправити справу на новий розгляд", - додав він.