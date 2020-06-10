Дело Шеремета: Кузьменко оставили под стражей

Подозреваемую по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета Юлию Кузьменко оставили под стражей до 24 июля. Соответствующее решение 10 июня принял Киевский апелляционный суд.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

Таким образом, апелляционный суд отклонил жалобу стороны защиты Кузьменко на решение Печерского суда от 26 мая о продлении ей меры пресечения.

"По результатам апелляционного рассмотрения постановление следственного судьи Печерского районного суда города Киева от 26 мая 2020 оставлено без изменений, апелляционную жалобу стороны защиты - без удовлетворения", - сообщили в суде.

Отметим, Кузьменко подозревается в подозревается в умышленном убийстве, незаконном обращении с оружием и умышленном уничтожении или повреждении имущества.

Напомним, 12 декабря 2019 года правоохранители задержали Юлию Кузьменко, Андрея Антоненко и Яну Дугарь по подозрению в убийстве Павла Шеремета.

Ранее РБК-Украина писало, что материалы дела Шеремета в отношении подозреваемых Антоненко, Кузьменко и Дугарь объединили и открыли защите.

Днями президент Владимир Зеленский заявил, что дело Шеремета должен завершить министр внутренних дел Арсен Аваков.

До этого сам Аваков сообщал, что данное дело никак не связано с его карьерой.