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Аваков должен завершить дело Шеремета, - Зеленский

Новости » Политика     06.06.2020 - 16:34
Аваков должен завершить дело Шеремета, - Зеленский
Фото: Владимир Зеленский (РБК-Украина)

Владимир Зеленский отметил, что понимает из-за чего проходят акции за отставку главы МВД

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что министр внутренних дел Арсен Аваков должен завершить дело об убийстве журналиста Павла Шеремета. При этом он добавил, что, по его мнению, нет лучше министра, чем Аваков.

Об этом глава государства заявил на встрече с журналистами, передает корреспондент РБК-Украина.

Зеленский отметил, что понимает из-за чего проходят протесты против Авакова.

"Я понимаю, из-за чего забастовка. Я честно отвечал на этот вопрос, что если человек взялся за какое-то реально сенсационное громкое дело, он должен его довести, а не бросать", - отметил президент.

По его словам, он боялся, что из-за увольнения бывшего генпрокурора Руслана Рябошапки дело об убийстве херсонской активистки Екатерины Гандзюк не доведут до конца.

"Оно продолжается, я думаю, что оно будет доведено до конца, и заказчики будут посажены за решетку", - добавил Зеленский.

Напомним, 5 июня в Киеве прошла акция за отставку главы МВД Арсена Авакова.

Ранее в МВД рассказали, собирается ли Аваков в отставку.

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Автор: Лера Полищук

Теги Новости Украины Владимир ЗеленскийАрсен АваковПавел Шеремет
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