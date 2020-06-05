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Аваков: дело Шеремета никак не связано с моей карьерой

Новости » Политика     05.06.2020 - 11:38
Аваков: дело Шеремета никак не связано с моей карьерой
Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)

Аваков заявил, что расследование по исполнителям уже завершено  

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что расследование дела об убийстве журналиста Павла Шеремета никак не связано с его карьерой. Он также считает, что следствие собрало достаточный набор аргументов.

Об этом в Верховной раде заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, дело об убийстве Шеремета сложное и содержит скрытые обстоятельства. В то же время по этому делу собрано много материалов и проведена значительная работа.

"Следствие считает, что имеет исчерпывающий набор аргументов для объявления подозрений. Подозреваемые отказались от дачи показаний, участия в следственных экспериментах и проверки на полиграфе… Расследование этого дела очень серьезное, оно никак не связано с персоналиями, карьерами, моей или других чиновников или полицейских. Не могу более подробно касаться деталей дела, но эпизод по трем подозреваемым выделен отдельно и передан в суд", - отметил Аваков.

Он также добавил, что следствие по организаторам, заказчикам и соучастникам убийства Шеремета еще продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что материалы этого дела в отношении подозреваемых Андрея Антоненко, Юлии Кузьменко и Яны Дугарь объединили и открыли защите.

Эти трое являются единственными известными фигурантами, им изменили подозрения, признав исполнителями убийства Шеремета; также известно, что в деле появились неустановленные организаторы.

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Автор: РБК-Украина

Теги Новости Украины преступленияАрсен АваковПавел Шеремет
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