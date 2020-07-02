Дело Шеремета готово для передачи в суд

Национальная полиция сообщила, что дело об убийстве журналиста Павла Шеремета готово для передачи в суд. Начало его рассмотрения зависит исключительно от того, когда адвокаты подозреваемых закончат ознакамливаться с материалами дела.

Об этом говорится в заявлении Национальной полиции Украины.

Вместе с тем, в полиции заявили, что следствие не будет ограничивать подозреваемых и их адвокатов во времени ознакомления с материалами дела.

О завершении расследования дела Шеремета сообщили 25 мая 2020 года. Подозреваемыми по этому делу проходят Яна Дугар, Андрей Антоненко, супруги Инна и Владислав Грищенко, Юлия Кузьменко.

Как известно, в июле 2016 около 7:45 утра произошел взрыв в автомобиле на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве, тогда погиб известный журналист Павел Шеремет.

В интервью РБК-Украина замглавы МВД Антон Геращенко рассказал, что дело убийства Шеремета - одно из сложнейших в истории Украины, потому что оно готовилось очень тщательно. Он назвал целью установить всех причастных, вплоть до заказчиков.

Кроме того, он заявил, что дело убивства Шеремета не является делом Арсена Авакова, потому что это дело расследовала группа полицейских с 15 человек.

Напомним, президент заявлял, что министр внутренних дел Украины Арсен Аваков должен довести дело об убийстве журналиста до конца.

Однако, Аваков призвал не вдаваться в политические спекуляции в деле об убийстве журналиста.