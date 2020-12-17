Дело Шеремета: Антоненко оставили под стражей, несмотря на симптомы COVID-19

Фото: Андрей Антоненко (РБК-Украина)

Шевченковский районный суд Киева оставил в силе меру пресечения фигуранту дела об убийстве Павла Шеремета Андрею Антоненко. Антоненко оставили под стражей, несмотря на то, что у него имеются симптомы коронавируса.

Об этом шла речь на сегодняшнем судебном заседании, которое транслировалось в YouTube.

Сторона защиты просила суд присяжных изменить меру пресечения Антоненко из-за риска инфицирования коронавирусом. Адвокаты заявили, что Антоненко имеет симптомы COVID-19, а в следственном изоляторе, где его держат, зафиксированы случаи инфицирования.

Несмотря на показания врача о проблемах с сосудами у подзащитного и о рисках его дальнейшего содержания в СИЗО, суд отказал в удовлетворении ходатайства стороны защиты и решил оставить Антоненко под стражей.

Однако суд обязал начальника следственного изолятора, где держат Антоненко, обеспечить его право на надлежащую медицинскую помощь.

Отметим, журналист Шеремет погиб 20 июля 2016 года в Киеве в результате взрыва автомобиля. В причастности к его убийству подозревают Андрея Антоненко, Яну Дугар и Юлию Кузьменко.

Напомним, это уже не первая попытка защиты Антоненко изменить меру пресечения. В начале декабря Апелляционный суд города Киева отказал в изменении меры пресечения и оставил Антоненко под стражей до 19 декабря.