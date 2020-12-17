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Справа Шеремета: Антоненка залишили під вартою, попри симптоми COVID-19

Київ, Четвер 17 грудня 2020 21:12
Справа Шеремета: Антоненка залишили під вартою, попри симптоми COVID-19
Фото: Андрій Антоненко (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Шевченківський районний суд Києва залишив у силі запобіжний захід фігуранту справи про вбивство Павла Шеремета Андрію Антоненку. Антоненка залишили під вартою, попри те, що у нього наявні симптоми коронавірусу.

Про це йшлося на сьогоднішньому судовому засіданні, яке транслювалося в YouTube.

Сторона захисту просила суд присяжних змінити запобіжний захід Антоненку через ризик інфікування коронавірусом. Адвокати заявили, що Антоненко має симптоми COVID-19, а у слідчому ізоляторі, де його тримають, зафіксовано випадки інфікування.

Попри свідчення лікаря про проблеми із судинами у підзахисного та про ризики його подальшого тримання в СІЗО, суд відмовив у задоволенні клопотання сторони захисту та вирішив залишити Антоненка під вартою.

Однак суд зобов'язав начальника слідчого ізолятора, де тримають Антоненка, забезпечити його право на належну медичну допомогу.

Зазначимо, журналіст Шеремет загинув 20 липня 2016 року у Києві внаслідок вибуху автомобіля. В причетності до його вбивства підозрюють Андрія Антоненка, Яну Дугар та Юлію Кузьменко.

Нагадаємо, це вже не перша спроба захисту Антоненка змінити запобіжний захід. На початку грудня Апеляційний суд міста Києва відмовив у зміні запобіжного заходу та залишив Антоненка під вартою до 19 грудня.

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