Дело Сенцова находится в ЕСПЧ с 2014 года, - сестра политзаключенного

Вариант амнистии или условно-досрочного освобождения для Сенцова невозможен

Дело украинского режиссера Олега Сенцова, незаконно осужденного и заключенного в Российской Федерации (РФ), находится в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ) с 2014 года. Об этом сообщила в Facebook сестра политзаключенного Наталья Каплан.

По ее словам, юридически и она, и юристы делают все возможное.

"Дело лежит в ЕСПЧ с 2014 года, ему дан приоритет, почему все так затягивается - вопрос к ЕСПЧ", - сообщила Каплан.

По ее словам, вариант амнистии для Сенцова невозможен, поскольку он осужден по статье терроризм, что исключает условно-досрочное освобождение.

"Остается только помилование, и мы к этому готовы, все зависит исключительно от политического решения вопроса, а помилование - только способ все узаконить", - написала сестра Сенцова.

Она добавила, что украинский режиссер, огласивший голодовку, "бьется не только за себя".

"Вот представьте, человек реально бьется за справедливость и хочет, чтобы освободили всех политзаключенных… Именно поэтому он просит не приезжать к нему, а направить силы на других", - написала Каплан.

Напомним, недавно правительство Франции заявило, что власть России не обеспечила "базовых прав" украинского режиссера Олега Сенцова, которого удерживают в российской тюрьме.