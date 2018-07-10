Справа Сенцова знаходиться в ЄСПЛ з 2014 року, - сестра політв'язня

Варіант амністії або умовно-дострокового звільнення для Сенцова неможливий

Справа українського режисера Олега Сенцова, незаконно засудженого та ув'язненого в Російській Федерації (РФ), перебуває в Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) з 2014 року. Про це повідомила в Facebook сестра політв'язня Наталія Каплан.

За її словами, юридично і вона, і юристи роблять все можливе.

"Справа лежить в ЄСПЛ з 2014 року, їй дано пріоритет, чому все так затягується - питання до ЄСПЛ", - повідомила Каплан.

За її словами, варіант амністії для Сенцова неможливий, оскільки він засуджений за статтею тероризм, що виключає умовно-дострокове звільнення.

"Залишається тільки помилування, і ми до цього готові, все залежить виключно від політичного вирішення питання, а помилування - лише спосіб все узаконити", - написала сестра Сенцова.

Вона додала, що український режисер, який оголосив голодування, "б'ється не тільки за себе".

"От уявіть, людина реально бореться за справедливість і хоче, щоб звільнили всіх політв'язнів... Саме тому він просить не приїжджати до нього, а спрямувати сили на інших", - написала Каплан.

Нагадаємо, нещодавно уряд Франції заявив, що влада Росії не забезпечила "базових прав" українського режисера Олега Сенцова, якого утримують в російській тюрмі.