Дело по сенсорной кнопке инициировал первый замглавы аппарата Рады

Уголовное дело, в рамках которого в Верховной раде проводят следственные действия и заблокировали тестирование сенсорной кнопки, было открыто по заявлению первого заместителя главы Аппарата парламента Владимира Слышинского. Об этом он заявил журналистам.

Он подчеркнул, что на него оказывали давление по запуску кнопки.

"На меня оказывалось давление, чтобы я осуществил запуск сенсорной кнопки... Но я сообщил в ГБР о том, что запуск этой кнопки может привести к парализации голосования в парламенте", - отметил замглавы Аппарата Рады.

Слышинский рассказал, что отказался запускать кнопку, после чего спикер Андрей Парубий и и.о. главы аппарата Петр Боднарь попробовали сделать это самостоятельно.

"После чего на абсолютно законных основаниях были допущены представители ГБР и СБУ для проведения проверки... После передачи мной информации в 23:00 меня сегодня отстранили от выполнения обязанностей", - подчеркнул он.

Напомним, представитель президента в Верховной раде Руслан Стефанчук заявил, что голосование народных депутатов 9 созыва будет происходить по системе "Рада-3", которая продолжает функционировать в сессионном зале.

Так, ГБР опечатало центр управления системой голосования в Верховной раде. Бюро просит Аппарат Рады обеспечить круглосуточную охрану помещения и сделать невозможным доступ любых лиц к центру управления.

Как писало РБК-Украина ранее, депутат от партии "Европейская солидарность" Андрей Парубий заявил, что представители ГБР не дали сотрудникам аппарата Верховной рады протестировать сенсорную кнопку.