Дело Семинского: стало известно о встрече нардепа с Рудьковским в ОГП

Во время очной ставки Шуфрич якобы де-факто подтвердил, что в период, когда Семинский был "похищен" (2012-2015 годы), он на самом деле находился за границей.

"Само следственное мероприятие при этом закончилось ничем. Шуфрич уехал на суд по делу Медведчука, чтобы попытаться взять коллегу по фракции на поруки. Вслед за ним уехал и Семинский", - говорится в материале.

В итоге следователям ОГП не удалось даже составить протокол очной ставки.

Эту информацию частично подтвердил и Николай Катеринчук, сооснователь юридической фирмы "Катеринчук, Моор и партнеры", которая представляет интересы Рудьковского. По словам адвоката, Рудьковский действительно приходил в ОГП в пятницу для участия в следственных действиях.