Справа Семінського: стало відомо про зустріч нардепа з Рудьковським в ОГП

Під час очної ставки Шуфрич нібито де-факто підтвердив, що в період, коли Семінський був "викрадений" (2012-2015 роки), він насправді перебував за кордоном.

"Сам слідчий захід при цьому закінчився нічим. Шуфрич поїхав на суд у справі Медведчука, щоб спробувати взяти колегу по фракції на поруки. Слідом за ним поїхав і Семінський", - йдеться в матеріалі.

У підсумку слідчим ОГП не вдалося навіть скласти протокол очної ставки.

Цю інформацію частково підтвердив і Микола Катеринчук, співзасновник юридичної фірми "Катеринчук, Моор і Партнери", яка представляє інтереси Рудьковського. За словами адвоката, Рудьковський дійсно приходив в ОГП в п'ятницю для участі в слідчих діях.