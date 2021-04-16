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Стало известно, как Семинский планировал отобрать у Рудьковского акции "Нефтегаздобычи" 

Новина українською → Киев, Пятница 16 апреля 2021 19:01
Стало известно, как Семинский планировал отобрать у Рудьковского акции "Нефтегаздобычи"  Коллаж РБК-Украина: Олег Семинский и Николай Рудьковский
Автор: РБК-Украина

Действующий народный депутат Олег Семинский планировал отобрать долю акций компании "Нефтегаздобыча", принадлежащую семье экс-министра транспорта Николая Рудьковского. Помощь в этом ему должен был оказать Андрей Мельник, который проходит подозреваемым по делу о похищении самого Семинского в 2012 году.

Об этом следует из записанного Службой безопасности Украины в октябре 2020 года разговора Семинского и Мельника, фрагменты которого опубликовал "Цензор.Нет".

Из расшифровки следует, что Семинский рассчитывает на участие Мельника в отъеме доли в "Нефтегаздобыче". "А ты можешь помочь реально, чтобы эта дорога не была длинной, а была очень короткой", - сказал депутат, также обещая "не дать остановить эту историю в парламенте".

Кроме того, Семинский также делится с Мельником подробностями того, что на протяжении последних пяти лет он уже вел работу по перераспределению акций компании, с привлечением судебной системы. "Суд, нормально я их поблагодарил… Машины сделал", - сказал Семинский.

Стало известно, как Семинский планировал отобрать у Рудьковского акции &quot;Нефтегаздобычи&quot; Стало известно, как Семинский планировал отобрать у Рудьковского акции &quot;Нефтегаздобычи&quot;

Как утверждает "Цензор.Нет", запись сделана Главным управлением по борьбе коррупцией и организованной преступностью СБУ по поручению прокурора Офиса генпрокурора Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка в рамках слежки за Андреем Мельником.

Напомним, народный депутат Олег Семинский неоднократно заявлял о его похищении в 2012 году, обвиняя в заказе преступления экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

По словам, бывшего министра, на данный момент Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", которой когда-то руководил Семинский по посту гендиректора.

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