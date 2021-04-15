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Дело Семинского: обнародованы записи переговоров нардепа с подозреваемым в похищении

Автор: РБК-Украина

Главное управление по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины 10 октября 2020 года сделало запись разговора нардепа от "Слуги народа" Олега Семинского с Андреем Мельником, которого нардеп сам называл своим похитителем.

Об это сообщает "Цензор.нет", опубликовав соответствующие фрагменты аудиозаписи.

"Именно Мельника Семинский ранее многократно называл своим непосредственным похитителем в 2012 году. И теперь это не просто встреча - это народный депутат что-то обсуждает с подозреваемым в бандитизме. Запись законная, осуществлена по поручению прокурора Офиса генпрокурора [Дмитрия] Кривовяза и с санкции следственного судьи Киевского апелляционного суда Миколюка [Александра Владимировича] в рамках слежки за Мельником, подозреваемым по делу. Но получилось, что Семинский, поговорив с Мельником, который находился под наблюдением СБУ, помог следствию выйти на самого себя", - говориться в статье.

Издание также приводит фрагмент записи, на которых Семинский хвастается своей политической поддержкой, рассказывает о взятках судьям, а также договаривается с Мельником об организации переговоров с другими нардепами и криминальными авторитетами.

Напомним, народный депутат "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно выступал с заявлениями о его похищении в 2012 году, обвиняя в заказе преступления экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

Ранее сообщалось, что Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", в которой действующий нардеп от "Слуги народа" Семинский когда-то был директором.

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Новости Украины Служба безопасности Украиныпохищение
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