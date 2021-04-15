RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Справа Семінського: оприлюднено записи переговорів нардепа з підозрюваним у викраденні

Автор: РБК-Україна

Головне управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Служби безпеки України 10 жовтня 2020 року зробило запис розмови нардепа від "Слуги народу" Олега Семінського з Андрієм Мельником, якого нардеп сам називав своїм викрадачем.

Про це повідомляє "Цензор.нет", опублікувавши відповідні фрагменти аудіозапису.

"Саме Мельника Семінський раніше багаторазово називав своїм безпосереднім викрадачем в 2012 році. І тепер це не просто зустріч - це народний депутат щось обговорює з підозрюваним у бандитизмі. Запис законна, здійснена за дорученням прокурора Офісу генпрокурора [Дмитра] Кривовяза і з санкції слідчого судді Київського апеляційного суду Миколюка [Олександра Володимировича] в рамках стеження за Мельником, підозрюваним у справі. Але вийшло, що Семінський, поговоривши з Мельником, який перебував під наглядом СБУ, допоміг слідству вийти на самого себе", - говориться в статті.

Видання також наводить фрагмент запису, на яких Семінський хвалиться своєю політичною підтримкою, розповідає про хабарі суддям, а також домовляється з Мельником про організацію переговорів з іншими нардепами й кримінальними авторитетами.

Нагадаємо, народний депутат "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами про викрадення в 2012 році, звинувачуючи в замовленні злочину екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

Раніше повідомлялося, що Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшої приватної газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування", в якій чинний нардеп від "Слуги народу" Семінський колись був директором.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Служба безпеки Українивикрадення
Читайте також
СБУ проводить масштабні навчання у Херсонській області. Особлива увага до адмінмежі з Кримом
Україна могла звільнити Крим, Луганськ і Слов'янськ ще навесні 2014, - Лапутіна
Прогноз погоди