Дело Семинского: нардеп просил подозреваемого в его похищении Мельника дать необходимые показания

Так, в ходе беседы Семинский просит Мельника о помощи.

"Мы принципиально договорились. Самое главное, что договорились. Общие люди, идем вместе. Но смотри, с тебя нужна помощь, сам понимаешь какая. Короткие показания", - сказал депутат на обнародованных записях.

В свою очередь, его собеседник отвечает, что о каких-либо показания по уголовному делу речь не шла, предлагая взамен "сесть за стол (переговоров, - ред.)", взамен претендуя на пятипроцентную долю в компании "Нефтегаздобыча".

"А скажи, пожалуйста, вот у нас 25 осталось… 25 которые на Рудьковском… мы должны забрать все 25 (семья Рудьковского владеет 25% акций "Нефтегаздобычи", - ред.)", - сказал Мельник.

"Вот по этому будет и пять… В зависимости от того, как пойдет процесс. Мы же записали. Я себе записал. Пять. Два и пять. Андрюха, мы должны взять свое", - ответил Семинский.

"Ну я думаю, что в парламенте я уже не дам эту историю остановить потому что… вот уже движемся до конца и все это прекрасно понимают, что вот эту тема есть. Так, поэтому ты прав, что нужно сесть, посмотреть друг другу в глаза. У нас в этой истории совпадают очень хорошо. А ты можешь помочь реально, чтобы эта дорога не была длинной, а была очень короткой", - добавил нардеп.

"Один и шестьдесят семь это была моя доля, а теперь я хочу 5%, мне 5% моей доли, я хочу свои 5%", - говорит Мельник.

Далее участники беседы снова обсуждают детали перераспределения долей в компании и согласовывают свои дальнейшие действия.

"Еще раз говорю, мне нужна от тебя помощь, чтобы этот путь… Должен быть все законно… Опять же криминально-процессуально… Показания…", – констатировал Семинский.

Напомним, народный депутат от "Слуги народа" Олег Семинский неоднократно выступал с заявлениями о его похищении в 2012 году, обвиняя в заказе этого преступления экс-министра транспорта Николая Рудьковского.

Ранее также сообщалось, что Семинский претендует на долю в бизнесе семьи Рудьковского стоимостью 150 млн долл. Речь идет о крупнейшей частной газодобывающей компании Украины "Нефтегаздобыча", где нынешний нардеп работал на должности гендиректора.