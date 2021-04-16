Справа Семінського: нардеп просив підозрюваного в його викраденні Мельника дати необхідні свідчення

Так, в ході бесіди Семінський просить Мельника про допомогу.

"Ми принципово домовилися. Найголовніше, що домовилися. Спільні люди, йдемо разом. Але дивись, з тебе потрібна допомога, сам розумієш яка. Короткі свідчення", - сказав депутат на оприлюднених записах.

Своєю чергою, його співрозмовник відповідає, що про будь-які свідчення у кримінальній справі мова не йшла, пропонуючи натомість "сісти за стіл (переговорів, - ред.)", натомість претендуючи на п'ятивідсоткову частку в компанії "Нафтогазвидобування".

"А скажи, будь ласка, от у нас 25 залишилося... 25 які на Рудьковського... ми повинні забрати всі 25 (сім'я Рудьковського володіє 25% акцій "Нафтогазвидобування", - ред.)", - сказав Мельник.

"Ось з цього буде і п'ять... В залежності від того, як піде процес. Ми ж записали. Я собі записав. П'ять. Два і п'ять. Андрюха, ми повинні взяти своє", - відповів Семінський.

"Ну, я думаю, що в парламенті я вже не дам цю історію зупинити тому що... ось вже рухаємося до кінця і всі це прекрасно розуміють, що саме ця тема є. Так, тому ти прав, що потрібно сісти, подивитися один одному в очі. У нас в цій історії збігаються дуже добре. А ти можеш допомогти реально, щоб ця дорога не була довгою, а була дуже короткою", - додав нардеп.

"Один і шістдесят сім це була моя доля, а тепер я хочу 5%, мені 5% моєї частки, я хочу свої 5%", - говорить Мельник.

Далі учасники бесіди знову обговорюють деталі перерозподілу часток у компанії і узгоджують свої подальші дії.

"Ще раз кажу, мені потрібна від тебе допомогу, щоб цей шлях... Має бути все законно... Знову ж кримінально-процесуально... Свідчення...", – констатував Семінський.

Нагадаємо, народний депутат від "Слуги народу" Олег Семінський неодноразово виступав із заявами про викрадення у 2012 році, звинувачуючи у замовленні цього злочину екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

Раніше також повідомлялося, що Семінський претендує на частку в бізнесі сім'ї Рудьковського вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшої приватної газодобувної компанії України "Нафтогазвидобування", де нинішній нардеп працював на посаді гендиректора.