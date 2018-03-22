Дело Савченко: по состоянию на 17:00 ходатайство в отношении нардепа в суд не поступало

Суд по делу Савченко может состояться завтра

В Шевченковский районный суд города Киева, который будет рассматривать дело Надежды Савченко, по состоянию на 17:00 ходатайство в отношении нардепа не поступало. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.

"Шевченковский районный суд города Киева сообщает. По состоянию на 17:00 22 марта 2018 года ходатайство об избрании меры пресечения в отношении Савченко Н.В. в Шевченковский районный суд города Киева не поступало", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, в суде отметили, что в случае поступления такого ходатайства суд оперативно будет информировать общественность и представителей СМИ о времени и месте рассмотрения ходатайства.

Шевченковский районный суд города Киева сообщает. По состоянию на 17 час. 00 мин. 22 марта 2018 года ходатайство о... Опубликовано Шевченковский районный суд города Киева 22 март 2018 г.

Напомним, ранее сообщалось, что суд по делу Савченко может состояться завтра, 23 марта 2018 года.

Отметим, сегодня народному депутату Украины Надежде Савченко вручили подозрение в подготовке терактов в Киеве и задержали.