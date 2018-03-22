Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справа Савченко: станом на 17:00 клопотання щодо нардепа до суду не надходило

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 17:46
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Суд у справі Савченко може відбутися завтра

До Шевченківського районного суду міста Києва, який розглядатиме справу Надії Савченко, станом на 17:00 клопотання щодо нардепа не надходило. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у Facebook.

"Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє. Станом на 17:00 22 березня 2018 року клопотання про обрання міри запобіжного заходу відносно Савченко Н.В. до Шевченківського районного суду міста Києва не надходило", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у суді зазначили, що у разі надходження такого клопотання суд оперативно інформуватиме громадськість та представників ЗМІ про час та місце розгляду клопотання.

 

Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє. Станом на 17 год. 00 хв. 22 березня 2018 року клопотання про...

Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справі Савченко може відбутися завтра, 23 березня 2018 року.

Зазначимо, сьогодні народному депутату України Надії Савченко вручили підозру у підготовці терактів в Києві та затримали.

Справу Савченко розглядатиме Шевченківський районний суд Києва Порошенко відреагував на затримання Савченко
Темы: Справа Савченко    Теги: Надія Савченко, Суд
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top