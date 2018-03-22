Справа Савченко: станом на 17:00 клопотання щодо нардепа до суду не надходило

Суд у справі Савченко може відбутися завтра

До Шевченківського районного суду міста Києва, який розглядатиме справу Надії Савченко, станом на 17:00 клопотання щодо нардепа не надходило. Про це йдеться у повідомленні прес-служби суду у Facebook.

"Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє. Станом на 17:00 22 березня 2018 року клопотання про обрання міри запобіжного заходу відносно Савченко Н.В. до Шевченківського районного суду міста Києва не надходило", - йдеться у повідомленні.

Разом з тим, у суді зазначили, що у разі надходження такого клопотання суд оперативно інформуватиме громадськість та представників ЗМІ про час та місце розгляду клопотання.

Шевченківський районний суд міста Києва повідомляє. Станом на 17 год. 00 хв. 22 березня 2018 року клопотання про... Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 22 березень 2018 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд у справі Савченко може відбутися завтра, 23 березня 2018 року.

Зазначимо, сьогодні народному депутату України Надії Савченко вручили підозру у підготовці терактів в Києві та затримали.