Дело Савченко: в суд поступило ходатайство об аресте нардепа

Дело Савченко будет рассматриваться в Шевченковском райсуде Киева
По делу Надежды Савченко в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.
"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко", - говорится в сообщении.
В суде также отметили, что информацию о времени и месте рассмотрения сообщат дополнительно.
На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у...Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 22 березень 2018 р.
Напомним, ранее в Генпрокуратуре рассказали, что инкриминируют Савченко. В частности, ей инкриминируют заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.