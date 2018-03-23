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Дело Савченко: в суд поступило ходатайство об аресте нардепа

НовостиПолитика    23.03.2018 - 08:47
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)
Фото: Надежда Савченко (РБК-Украина)

Дело Савченко будет рассматриваться в Шевченковском райсуде Киева

По делу Надежды Савченко в Шевченковский районный суд Киева поступило ходатайство об избрании меры пресечения в виде ареста. Об этом говорится в сообщении пресс-службы суда в Facebook.   

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о применении меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении Савченко", - говорится в сообщении.

В суде также отметили, что информацию о времени и месте рассмотрения сообщат дополнительно.

 

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у...

Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 22 березень 2018 р.

 

Напомним, ранее в Генпрокуратуре рассказали, что инкриминируют Савченко. В частности, ей инкриминируют заговор с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, подготовку к террористическому акту, содействие террористической организации, незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

 

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Темы: Дело Савченко    Теги: Киев, Надежда Савченко, Шевченковский райсуд
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