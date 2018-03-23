Справа Савченко: до суду надійшло клопотання про арешт нардепа

Справа Савченко буде розглядатися в Шевченківському райсуді Києва
У справі Надії Савченко до Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду Facebook.
"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Савченко", - йдеться в повідомленні.
У суді також зазначили, що інформацію про час і місце розгляду повідомлять додатково.
На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у...Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 22 березень 2018 р.
Нагадаємо, раніше в Генпрокуратурі розповіли, що інкримінують Савченко. Зокрема, їй інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.