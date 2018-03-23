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Справа Савченко: до суду надійшло клопотання про арешт нардепа

НовиниПолітика    23.03.2018 - 08:47
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Справа Савченко буде розглядатися в Шевченківському райсуді Києва

У справі Надії Савченко до Шевченківського районного суду Києва надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді арешту. Про це йдеться в повідомленні прес-служби суду Facebook.

"На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у вигляді утримання під вартою відносно Савченко", - йдеться в повідомленні.

У суді також зазначили, що інформацію про час і місце розгляду повідомлять додатково.

 

На розгляд до Шевченківського районного суду міста Києва надійшло клопотання про застосування запобіжного заходу у...

Опубліковано Шевченківський районний суд міста Києва 22 березень 2018 р.

 

Нагадаємо, раніше в Генпрокуратурі розповіли, що інкримінують Савченко. Зокрема, їй інкримінують змову з метою насильницького повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, посягання на життя державного чи громадського діяча, підготовку до терористичного акту, сприяння терористичній організації, незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами.

 

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Темы: Справа Савченко    Теги: Київ, Надія Савченко, Шевченковский райсуд
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