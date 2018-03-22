Прокуратура клопотатиме про арешт Савченко

Справу Надії Савченко розглядатиме Шевченківський районний суд Києва. Про це повідомив прес-секретар генпрокуратури України Андрій Лисенко в ефірі "112 Україна".

Так, за словами Лисенка справу Савченко розглядатиме Шевченківський районний суд Києва. Він також додав, що сторона обвинувачення клопотатиме про арешт Савченко без можливості внесення застави.

"Савченко перебуває у відділі забезпечення судового слідства Служби безпеки України як вже затримана особа, з нею зараз проводиться допит як підозрюваної у присутності адвокатів і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заход у вигляді тримання під вартою", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Лисенко повідомляв, що суд у справі Савченко може відбутися вже завтра.

За версією слідства, Савченко причетна до справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого заарештували за вивезення з окупованого Донбасу зброї нібито для здійснення терактів.