Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

Справу Савченко розглядатиме Шевченківський районний суд Києва

НовиниНадзвичайні події    22.03.2018 - 16:31
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)
Фото: Надія Савченко (РБК-Україна)

Прокуратура клопотатиме про арешт Савченко

Справу Надії Савченко розглядатиме Шевченківський районний суд Києва. Про це повідомив прес-секретар генпрокуратури України Андрій Лисенко в ефірі "112 Україна".

Так, за словами Лисенка справу Савченко розглядатиме Шевченківський районний суд Києва. Він також додав, що сторона обвинувачення клопотатиме про арешт Савченко без можливості внесення застави.

"Савченко перебуває у відділі забезпечення судового слідства Служби безпеки України як вже затримана особа, з нею зараз проводиться допит як підозрюваної у присутності адвокатів і зараз готується клопотання до суду про обрання запобіжного заход у вигляді тримання під вартою", - повідомив він.

Нагадаємо, раніше Лисенко повідомляв, що суд у справі Савченко може відбутися вже завтра.

За версією слідства, Савченко причетна до справи відносно керівника "Офіцерського корпусу" Володимира Рубана, якого заарештували за вивезення з окупованого Донбасу зброї нібито для здійснення терактів.

Порошенко відреагував на затримання Савченко ГПУ вручила Савченко підозру
Темы: Справа Савченко    Теги: ГПУ, Надія Савченко, Суд
Під Києвом вчителька прямо на уроці грубо принизила учня (відео)
"Не хоче мати нічого спільного": королева Єлизавета II назвала дружину свого сина "аморальною жінкою"
"Зверніть на мене увагу": Женя Галич зробив несподівану пропозицію Тіні Кароль
На Закарпатті заборонили носити маски і балаклави
On Top