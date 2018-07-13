"Справа рюкзаків": НАБУ оскаржило постанову САП про закриття справ

САП не надала матеріалів, що підтверджують правові підстави припинення виробництва

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 3 липня 2018 року направило в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) скаргу на постанову прокурора про закриття справи в частині підозри Олександру Авакову і Сергію Чеботарю, які причетні до розкрадання 14,5 млн гривень при закупівлі рюкзаків для потреб Національної гвардії. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що станом на 18:00 годин 13 липня САП не надала матеріалів, що підтверджують правові підстави припинення провадження щодо двох ключових підозрюваних у справі.

Зазначено, що скарга адресована керівникові САП Назару Холодницькому.

У НАБУ відзначили, що Холодницький повинен розглянути скаргу і прийняти рішення протягом трьох днів з моменту її отримання.

Слідство вважає, що в ході досудового розслідування отримано достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-чиновника МВС і близького родича голови цього міністерства до розкрадання коштів.

Нагадаємо, раніше САП пояснила закриття розслідування відносно Олександра Авакова, сина міністра МВС Арсена Авакова, і Сергія Чоботаря, екс-заступника міністра внутрішніх справ, тим, що вони не знали про погану якість рюкзаків.