"Справа рюкзаків": НАБУ оскаржило постанову САП про закриття справ

Новини Суспільство 13.07.2018 - 21:26
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)
Ілюстративне фото (twitter.com/nab_ukr)

САП не надала матеріалів, що підтверджують правові підстави припинення виробництва

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) 3 липня 2018 року направило в Спеціалізовану антикорупційну прокуратуру (САП) скаргу на постанову прокурора про закриття справи в частині підозри Олександру Авакову і Сергію Чеботарю, які причетні до розкрадання 14,5 млн гривень при закупівлі рюкзаків для потреб Національної гвардії. Про це повідомляє прес-служба НАБУ.

Повідомляється, що станом на 18:00 годин 13 липня САП не надала матеріалів, що підтверджують правові підстави припинення провадження щодо двох ключових підозрюваних у справі.

Зазначено, що скарга адресована керівникові САП Назару Холодницькому.

У НАБУ відзначили, що Холодницький повинен розглянути скаргу і прийняти рішення протягом трьох днів з моменту її отримання.

Слідство вважає, що в ході досудового розслідування отримано достатньо доказів, які свідчать про причетність екс-чиновника МВС і близького родича голови цього міністерства до розкрадання коштів.

Нагадаємо, раніше САП пояснила закриття розслідування відносно Олександра Авакова, сина міністра МВС Арсена Авакова, і Сергія Чоботаря, екс-заступника міністра внутрішніх справ, тим, що вони не знали про погану якість рюкзаків.

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Теги:  НАБУ,  САП  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс долара, новини України, ООС