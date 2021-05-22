Дело "Роттердам+" закрыто из-за недоказанности убытков и истечения сроков расследования, - прокурор

Дело "Роттердам+" было закрыто в 4-й раз из-за недоказанности убытков от действия формулы и истечения максимально допустимых законом сроков досудебного расследования.

Прокурор Демкив в комментарии также отметил, что к моменту закрытия производства он не один час обсуждал с детективами НАБУ проблемные вопросы.

"Я считаю, что, кроме вопроса доказанности убытков, мое видение, что у нас на данный момент завершился максимально допустимый срок следствия. И закончился он еще до того, как я стал старшим группы прокуроров. Вчера мною было принято решение о закрытии производства в отношении 6 подозреваемых", - сообщил прокурор САП.

Напомним, это 4-е закрытие дала "Роттердам+" из-за отсутствия в нем состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения выносились в январе и марте 2021 года.

Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.

В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбы НАБУ и заменил прокурора в деле для повторного объективного изучения материалов дела.

Расследование "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено свыше 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.

Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавшие.