Справу "Роттердам+" закрито через недоведеність збитків і закінчення термінів розслідування, - прокурор

Справу "Роттердам+" було закрито в 4-й раз через недоведеність збитків від дії формули і закінчення максимально допустимих законом термінів досудового розслідування.

Про це повідомив старший керівник групи прокурорів Денис Демків , передає "Цензор.Нет".

Раніше закінчення максимально допустимих строків досудового розслідування у справі "Роттердам+" публічно підтверджувала генеральний прокурор Ірина Венедкітова.

Прокурор Демків у коментарі також зазначив, що до моменту закриття провадження він не одну годину обговорював з детективами НАБУ проблемні питання.

"Я вважаю, що, крім питання доведеності збитків, моє бачення, що у нас на даний момент завершився максимально допустимий термін слідства. І закінчився він ще до того, як я став старшим групи прокурорів. Вчора мною було прийнято рішення про закриття провадження щодо 6 підозрюваних", - повідомив прокурор САП.

Нагадаємо, це 4-е закриття дала "Роттердам+" через відсутність у ньому складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення виносилися в січні і березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування "Роттердам+" тривало понад 4 роки. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлені ні збитки від дії формули, ні постраждалі.