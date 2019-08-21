"Дело Роттердам+" - это месть Коломойского за недополученные доходы, - Вовк

Фото: Дмитрий Вовк (facebook.com/nerc.gov.ua)

Вовк прокомментировал действия НАБУ

Действия НАБУ по делу "Роттердам+" активизировались на третьем году следствия под давлением Игоря Коломойского. Об этом заявил экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) Дмитрий Вовк в интервью телеканалу "Украина".

"Я думаю, все дело - это форма мести со стороны господина Коломойского путем использования неэффективного, некомпетентного, незаконного давления через НАБУ и САП. Почему господин Коломойский осуществляет такое давление на независимого регулятора? Известно, он является владельцем крупных потребителей электроэнергии, а именно ферросплавных заводов, обогатительных предприятий. Они не модернизированы и имеют большую энергоемкость. И за период действия прозрачного рыночного ценообразования Коломойский имел недополученную прибыль. Вот и причина, почему тема "Роттердам +" стала такой известной. С 2016 по 2018 год ее активно раскручивали определенные телеканалы", - заявил он.

По мнению Вовка, Коломойский сейчас имеет контроль над судами и это косвенно подтверждается определенными решениями по другим делам.

"Например, компании, входящие в группу "Приват", оспаривали тариф "Укрэнерго", и были успешными. Иными словами получили льготный тариф на электрическую энергию. В то время как другие предприятия, которые обращались с аналогичным иском в суд, получили отказ", - пояснил он.

При этом Вовк отказался сообщить, в какой стране сейчас находится.

"Могу ответить, что нахожусь в стране, где закон и справедливость не является пустым звуком. В Украину планирую вернуться, как только исчезнет необъективное следствие и выборочное правосудие. Сегодня я приветствую решение, которое было принято судьей - отказать в ходатайстве об аресте, поскольку оно абсолютно необоснованно. Еще до начала расследования НАБУ, суд уже установил, что формула является законной, экономически обоснованной. Поэтому даже причины начинать следствие ни одной не было", - заявил Вовк.

Напомним, 20 августа суд отклонил ходатайство Специализированной антикоррупционной прокуратуры об избрании меры пресечения для Вовка в силу отсутствия оснований.

24 марта 2017 года Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло уголовное производство, в рамках которого расследует действия членов Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, утвердивших угольную формулу "Роттердам+". С 1 июля 2019 года вступил в силу новый рынок электроэнергии, в связи с чем прежние принципы формирования цен упразднены и формула "Роттердам+" прекратила действие, но расследование НАБУ продолжается.

8 августа детективы НАБУ задержали директора госпредприятия "Оператор рынка", бывшего члена НКРЭКУ Владимира Евдокимова. В бюро также сообщили, что о подозрении объявили экс-главе НКРЭКУ Дмитрию Вовку и еще пятерым фигурантам дела.

19 августа Вовк заявил, что пока не собирается возвращаться в Украину, чтобы не участвовать в "судилище".