"Справа Роттердам+" - це помста Коломойського за недоотримані доходи, - Вовк

Фото: Дмитро Вовк (facebook.com/nerc.gov.ua)

Вовк прокоментував дії НАБУ

Дії НАБУ по справі "Роттердам+" активізувалися на третьому році слідства під тиском Ігоря Коломойського. Про це заявив екс-глава Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКП) Дмитро Вовк в інтерв'ю телеканалу "Україна".

"Я думаю, вся справа - це форма помсти з боку пана Коломойського шляхом використання неефективного, некомпетентного, незаконного тиску через НАБУ і САП. Чому пан Коломойський здійснює такий тиск на незалежного регулятора? Відомо, він є власником великих споживачів електроенергії, а саме феросплавних заводів, збагачувальних підприємств. Вони не модернізовані і мають більшу енергоємність. І за період дії прозорого ринкового ціноутворення Коломойський мав недоотриманий прибуток. Ось і причина, чому тема "Роттердам +" стала такою відомою. З 2016 по 2018 рік її активно розкручували певні телеканали", - заявив він.

На думку Вовка, Коломойський зараз має контроль над судами і це побічно підтверджується певними рішеннями у інших справах.

"Наприклад, компанії, що входять у групу "Приват", оскаржували тариф "Укренерго", і були успішними. Іншими словами отримали пільговий тариф на електричну енергію. У той час як інші підприємства, які зверталися з аналогічним позовом до суду, отримали відмову", - пояснив він.

При цьому Вовк відмовився повідомити, в якій країні зараз перебуває.

"Можу відповісти, що перебуваю в країні, де закон і справедливість не є порожнім звуком. В Україну планую повернутися, як тільки зникне необ'єктивне слідство і вибіркове правосуддя. Сьогодні я вітаю рішення, яке було прийняте суддею, відмовити у клопотанні про арешт, оскільки воно абсолютно необгрунтоване. Ще до початку розслідування НАБУ, суд вже встановив, що формула є законною, економічно обґрунтованою. Тому навіть причини починати слідство жодної не було", - заявив Вовк.

Нагадаємо, 20 серпня суд відхилив клопотання Спеціалізованої антикорупційної прокуратури про обрання запобіжного заходу для Вовка в силу відсутності підстав.

24 березня 2017 року Національне антикорупційне бюро України відкрило кримінальне провадження, в рамках якого розслідує дії членів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, які затвердили вугільну формулу "Роттердам+". З 1 липня 2019 року набрав чинності новий ринок електроенергії, у зв'язку з чим колишні принципи формування цін скасовані і формула "Роттердам+" припинила дію, але розслідування НАБУ триває.

8 серпня детективи НАБУ затримали директора держпідприємства "Оператор ринку", колишнього члена НКРЕКП Володимира Євдокимова. У бюро також повідомили, що про підозру оголосили екс-главі НКРЕКП Дмитру Вовку і ще п'ятьом фігурантам справи.

19 серпня Вовк заявив, що поки не збирається повертатися в Україну, щоб не брати участь у "судилищі".