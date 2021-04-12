Дело "Роттердам+" давно должны были закрыть из-за отсутствия доказательств, - нардеп

Дело "Роттердам+" , в котором с самого начала не было ни одного доказательства совершения преступления, тиражировалась исключительно с целью отвести внимание от реальной коррупции в энергетике.

"Это дело ("Роттердам+", - ред.) запускают по кругу только с одной целью - скрыть нынешнюю коррупцию и нынешнюю измену энергетическим национальным интересам на энергетическом рынке Украины. На мой взгляд, путь только один - НАБУ должен прекратить правовой нигилизм и открыть уголовные производства о коррупции нынешних депутатов из энергетического комитета, нынешних чиновников из НКРЭКУ", - заявил Наливайченко.

Нардеп отметил, что в деле "Роттердам+" не было ни одного доказательства причинения ущерба, что подтверждается десятками авторитетных экспертиз и решениями судов.

"У меня огромные подозрения относительно коммерческой заинтересованности НАБУ в этом деле. Потому что доказательств нет, о чем уже неоднократно подтвердили. 10 экспертиз, и международных, и национальных, так же подтвердили, что нет убытков. Но почему-то с точностью до наоборот упорно незаконно восстанавливают эти уголовные производства", - подчеркнул нардеп.