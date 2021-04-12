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Справа "Роттердам+" давно мала бути закритою через відсутність доказів, - нардеп

Новость на русском → Київ, Понеділок 12 квітня 2021 12:18
Справа "Роттердам+" давно мала бути закритою через відсутність доказів, - нардеп Фото: Валентин Наливайченко прокоментував закриття справи "Ротердам+" (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Справа "Роттердам+", в якій від самого початку не було жодного доказу вчинення злочину, тиражувалася виключно з метою відвести увагу від реальної корупції в енергетиці.

Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко у Facebook.

"Цю справу ("Роттердам+", - ред.) запускають по колу тільки з однією метою - приховати нинішню корупцію і нинішню зраду енергетичним національним інтересам на енергетичному ринку України. На мій погляд, шлях тільки один - НАБУ має припинити правовий нігілізм і відкрити кримінальні провадження про корупцію нинішніх депутатів з енергетичного комітету, нинішніх чиновників з НКРЕКП", - заявив Наливайченко.

Нардеп зазначив, що у справі "Роттердам+" не було жодного доказу завдання шкоди, що підтверджується десятками авторитетних експертиз і рішеннями судів.

"У мене величезні підозри щодо комерційної зацікавленості НАБУ в цій справі. Тому що доказів немає, про що вже неодноразово підтвердили. 10 експертиз, і міжнародних, і національних, так само підтвердили, що немає збитків. Але чомусь з точністю до навпаки вперто незаконно відновлюють ці кримінальні провадження", - наголосив нардеп.

Нагадаємо, 9 квітня прокуратура вчергове закрила справу "Роттердам+" через відсутність в ній складу злочину.

Перший раз справа була закрита ще 27 серпня 2020 року. Тоді це рішення підтвердив Офіс генерального прокурора і Вищий антикорупційний суд.

В ході розслідування не було встановлено жодних збитків від дії цієї формули. Понад 5 українських і 10 іноземних експертиз підтвердили її економічну і юридичну обґрунтованість.

До такого ж висновку від відсутності шкоди від формули "Роттердам+" прийшла комплексна експертиза СБУ і Антимонопольний комітет України, який проводив власне незалежне розслідування.

Однак восени 2020 року позовом Нікопольського заводу феросплавів олігарха Ігоря Коломойського справа була на час відновлено. Через кілька місяців воно було повторно закрито, оскільки ніяких ознак порушення закону так і не було встановлено.

Після цього Вищий антикорупційний суд тричі підтвердив законність і обґрунтованість дій прокурорів САП, які вивчали зібрані слідством матеріали та прийшли до висновку про відсутність у справі "Роттердам+" складу злочину.

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