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Дело о расстрелах на Майдане разблокировали, утвержден список присяжных

Киев, Пятница 10 июля 2020 14:40
Дело о расстрелах на Майдане разблокировали, утвержден список присяжных
Фото: столкновения на Майдане (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Рассмотрение дела о расстреле 48 активистов было отложено до сентября

Киевская городская государственная администрация утвердила список присяжных Святошинского районного суда Киева. Это позволит возобновить рассмотрение дела о расстрелах людей на Майдане.

Об этом в Facebook сообщил заместитель городского главы - секретарь КГГА Владимир Прокопив.

Отметим в Святошинском районном суде Киева находится на рассмотрение дело об убийствах 48 активистов Революции Достоинства в феврале 2014 года.

"На последнем заседании Киевсовета мы вместе с коллегами утвердили список присяжных Святошинского районного суда Киева. Поэтому своим решением Киевсовет сделал все, что от нас зависит, чтобы Святошинский райсуд смог нормально продолжить рассмотрение дела о расстрелах на Майдане", - написал Прокопив.

При этом как сообщили РБК-Украина в Святошинском райсуде, к ним пока не поступало решение КГГА об утверждении списка присяжных. Пока заседание было перенесено на сентябрь.

Напомним, в начале июня Святошинский районный суд перенс рассмотрение на 10 сентября в связи с тем, что у присяжных завершились полномочия.

Отметим, по состоянию на 1 июля Государственное бюро расследований проводит 76 расследований по "делам Майдана".

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