Справу про розстріли на Майдані розблокували, затверджено список присяжних

Фото: сутички на Майдані (РБК-Україна)

Розгляд справи про розстріл 48 активістів було відкладено до вересня

Київська міська державна адміністрація затвердила список присяжних Святошинського районного суду Києва. Це дозволить відновити розгляд справи про розстріли людей на Майдані.

Про це у Facebook повідомив заступник міського голови - секретар КМДА Володимир Прокопів.

Відзначимо в Святошинському районному суді Києва перебуває на розгляд справу про вбивства 48 активістів Революції Гідності в лютому 2014 року.

"На останньому засіданні Київради ми разом з колегами затвердили список присяжних Святошинського районного суду Києва. Тому своїм рішенням Київрада зробила все, що від нас залежить, щоб Святошинський райсуд зміг нормально продовжити розгляд справи про розстріли на Майдані", - написав Прокопів.

При цьому як повідомили РБК-Україна в Святошинському райсуді, до них поки не надходило рішення КМДА про затвердження списку присяжних. Поки що засідання було перенесено на вересень.

Нагадаємо, на початку червня Святошинський районний суд перенс розгляд на 10 вересня у зв'язку з тим, що у присяжних завершилися повноваження.

Зазначимо, станом на 1 липня Державне бюро розслідувань проводить 76 розслідувань по "справах Майдану".