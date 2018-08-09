Дело против председателя ЦИК Охендовского остановлено, - Сытник

В деле Охендовского необходимо получить ряд международных поручений

Уголовное производство против председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского приостановлено. Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) Артем Сытник в эфире "Громадського".

По словам руководителя Бюро, дело против Охендовского стало "отголоском" так называемой "черной бухгалтерии" Партии Регионов. В этом производстве необходим ряд международных поручений.

"К сожалению оно (производство - ред.) остановлено в связи с исполнением международных поручений", - сказал Сытник добавив, что в этом производстве шла длительная дискуссия между НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратурой.

"Детективы считают, что это дело можно передавать. Прокуроры считают, что надо еще истребовать дополнительные данные из заграницы. Сейчас статус этого дела - оно остановлено", - сказал Сытник.

Напомним, 8 мая 2018 года в САП сообщили, что досудебное расследование в деле председателя Центральной избирательной комиссии Михаила Охендовского, который проходит по так называемому делу о "черной бухгалтерии" Партии регионов, приостановлено прокурором. Тогда дело во второй раз было приостановлено до получения ответов на международно-правовые поручения. В частности, для признания лица винованым в получении взятки, согласно закону, необходимо доказать не только сам факт передачи средств, но и использование злоумышленником служебного положения.

В тот же день Национальное антикоррупционное бюро Украины заявило, что САП распространяет ложные сведения об ответах иностранных коллег на запросы по делу Охендовского. В частности, в НАБУ опровергли информацию САП о том, что Франция и Германия отказались выполнять запросы НАБУ по делу Охендовского "в связи с отсутствием признаков преступления".

"В ответ на запрос НАБУ компетентные органы Франции сообщили, что требуют определенных уточнений и разъяснений по поводу запроса. Что касается запроса Национального бюро в Федеративную Республику Германия: полученная информация о нахождении Охендрвского на согласовании с соответствующими подразделениями Федерального правительства ФРГ", - пояснили в НАБУ.