Справу проти голови ЦВК Охендовського зупинено, - Ситник

У справі Охендовського необхідно отримати низку міжнародних доручень

Кримінальне провадження проти голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського призупинене. Про це сказав директор Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) Артем Ситник в ефірі "Громадського".

За словами керівника Бюро, справа проти Охендовського стала "відголоском" так званої "чорної бухгалтерії" Партії Регіонів. У цьому провадженні необхідна низка міжнародних доручень.

"На жаль воно (провадження, - ред.) зупинене у зв'язку з виконанням міжнародних доручень", - сказав Ситник додавши, що у цьому провадженні точилась тривала дискусія між НАБУ і Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою.

"Детективи вважають, що цю справу можна передавати. Прокурори вважають, що треба ще витребувати додаткові дані з закордону. Зараз статус цієї справи - вона зупинена", - сказав Ситник.

Нагадаємо, 8 травня 2018 року у САП повідомили, що досудове розслідування у справі голови Центральної виборчої комісії Михайла Охендовського, який проходить по так званій справі про "чорну бухгалтерію" Партії регіонів, вдруге зупинено прокурором. Тоді справу зупинено до отримання відповідей на міжнародно-правові доручення. Зокрема, для визнання особи винуватою в одержанні хабара, відповідно до закону, необхідно довести не лише сам факт передачі коштів, а й використання зловмисником службового становища.

Того ж дня Національне антикорупційне бюро України заявило, що САП поширює неправдиві відомості про відповіді іноземних колег на запити по справі Охендовського. Зокрема, у НАБУ спростували інформацію САП про те, що Франція і Німеччина відмовилися виконувати запити НАБУ по справі Охендовського "у зв'язку з відсутністю ознак злочину".

"У відповідь на запит НАБУ компетентні органи Франції повідомили, що потребують певних уточнень та роз'яснень з приводу запиту. Що стосується запиту Національного бюро у Федеративну Республіку Німеччина: отримана інформація про його перебування на узгодженні з відповідними підрозділами Федерального уряду ФРН", - пояснили в НАБУ.