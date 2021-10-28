Дело ПриватБанка: суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета

Высший антикоррупционный суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета. Так, суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.
"28 октября 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" , - говорится в сообщении.
Напомним, в конце марта Дубилета объявили в розыск. Бывший глава ПриватБанка фигурирует по делу о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.
Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка.
После чего Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Дубилета. Суд постановил снова рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.