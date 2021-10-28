UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Дело ПриватБанка: суд разрешил заочное расследование в отношении Дубилета

Автор: Мария Кучерявец

Высший антикоррупционный суд разрешил провести заочное расследование в отношении бывшего главы правления Приватбанка Александра Дубилета. Так, суд удовлетворил ходатайство детектива НАБУ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу САП.

"28 октября 2021 года следственный судья ВАКС удовлетворил ходатайство детектива НАБУ, согласованное прокурором САП о предоставлении разрешения на осуществление специального досудебного расследования (in absentia) в отношении бывшего председателя правления ПАО КБ "ПриватБанк" , - говорится в сообщении.

Напомним, в конце марта Дубилета объявили в розыск. Бывший глава ПриватБанка фигурирует по делу о махинациях в финансовом учреждении до его национализации.

Добавим, Высший антикоррупционный суд Украины на заседании 2 июня решил заочно арестовать бывшего главу правления ПриватБанка.

После чего Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда отменила заочный арест Дубилета. Суд постановил снова рассмотреть ходатайство об избрании меры пресечения.

Читайте РБК-Украина в Google News
Александр ДубилетПриватБанк