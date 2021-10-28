Справа ПриватБанку: суд дозволив заочне розслідування щодо Дубілета

Вищий антикорупційний суд дозволив провести заочне розслідування щодо колишнього глави правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Відповідне рішення суд ухвалив за клопотання детектива НАБУ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу САП.
"28 жовтня 2021 року слідчий суддя ВАКС задовольнив клопотання детектива НАБУ, погодженого прокурором САП, про надання дозволу на здійснення спеціального досудового розслідування (in absentia) щодо колишнього голови правління ПАТ КБ "ПриватБанк" , - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, наприкінці березня Дубілета оголосили у розшук. Колишній глава ПриватБанку фігурує у справі про махінації у фінансовій установі до її націоналізації.
Додамо, Вищий антикорупційний суд України на засіданні 2 червня вирішив заочно арештувати колишнього главу правління ПриватБанку.
Після чого Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала заочний арешт колишнього глави правління ПриватБанку Олександра Дубілета. Суд постановив знову розглянути клопотання про обрання запобіжного заходу.