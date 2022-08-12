Дело ПриватБанка. Суд проведет разбирательство по иску Боголюбова: дата

"Бывшие владельцы не оставляют попыток вернуть акции Приватбанка. В понедельник, 15 августа 2022 года, Хозяйственный суд города Киева рассмотрит дело по иску Геннадия Боголюбова в Приватбанке, в которой бывший акционер и партнер Игоря Коломойского пытается вернуть себе акции банка", - говорится в сообщении.

При этом в релизе ПриватБанк заявляет, что попытки Геннадия Боголюбова оспорить действительность договора купли-продажи акций противоречат предписаниям ЗУ "О системе гарантирования вкладов физических лиц", который запрещает истребование акций от инвестора, которым выступило государство.

Кроме того, там отмечают, что на момент подачи иска уже истек срок исковой давности.

"23 июня 2022 года суд обязал господина Боголюбова предоставить ответы на поставленные ПриватБанком вопросы, в частности относительно причин пропуска исковой давности... Ответа на вопросы Приватбанка он не предоставил", - добавляют в сообщении.

Напомним, что в июле суд окончательно подтвердил законность национализации Приватбанка.

Добавим, что бывший совладелец Приватбанка Геннадий Боголюбов уже неоднократно подал иски против Министерства финансов и Национального банка Украины по делу о национализации финучреждения.